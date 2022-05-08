Üsküdar’da polisten ‘Anneler Günü’ sürprizi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla Üsküdar meydanda annelere çiçek hediye etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü’nde saat 13.00’da aileleri ile birlikte Üsküdar meydanda bulunan annelere çiçek hediye etti. Annelere çiçek takdim eden polisler, kadınların Anneler Günü’nü kutladı. Anneler ise mutlu olduklarını dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür ettiler.