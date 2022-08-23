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Üsküdar’da otomobil üstünde ilginç uyku

Üsküdar’da bir vatandaş sahil şeridine park ettiği otomobili üzerinde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üstünde, bir diğer şahsın ise sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberde İnsan 23.08.2022, 12:05
Üsküdar’da otomobil üstünde ilginç uyku

Üsküdar’da bir vatandaş sahil şeridine park ettiği otomobili üzerinde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üstünde, bir diğer şahsın ise sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Salacak Sahili’nde sabaha saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş park halindeki otomobil üzerinde uyudu. Araç üzerinde yatan şahsın yanı sıra arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyse sahilde kayalıklarda uyurken görüntülendi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uykusuna devam eden şahısların o anları kameraya yansıdı.

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