Üsküdar’da Engelsiz Yaşam Festivali ile engellere meydan okundu

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Yaşam Festivalinde binlerce genç ve çocuk yeteneklerini sergiledi. Festival vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu’nda düzenlenen Engelsiz Yaşam Festivali’nde gençler ve çocuklar sergiledikleri yetenekler ile engellere meydan okudu. İstanbul’un dört bir yanından katılan binlerce genç ve çocuklardan kimisi enstrüman çaldı, kimisi engelsiz yarışmalara katıldı, kimisi de workshoplarda özel yeteneklerini gözler önüne serdi. Halk oyunlarından, sihirbazlık gösterisine birçok etkinliğin olduğu festivalde gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Vatandaşlar festivale çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen festivale katılarak çocuklar ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“10 bine yakın misafirimiz burada”

Festival hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar Validebağ Korusu tarihi bir anı yaşıyor. Türkiye’de ilk engelsiz yaşam festivali. Bu festivalimizde engelli çocuklarımız, aileleri, engellilerle ilgili Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları adeta bütün Türkiye bütün İstanbul Üsküdar’a Validebağ Korusu’na aktılar. Muazzam bir katılım. 10 bine yakın burada misafirimiz var şu anda. Bunun bir kısmı engelli çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, onların aileleri, kurslarda görev yapan hocalarımız, bu işin tüm ilgilileri, muhatapları tarihi bir gün festivali yaşıyorlar. Türkiye’de inşallah bu işin önünü açmış olacağız. Bundan sonra bu festivaller artarak devam eder diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.