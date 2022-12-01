Üsküdar’da cuma hutbesini engelli vatandaşa işaret diliyle anlattı

Üsküdar’da camii cemaati arasında bulunan bir imam, okunan cuma hutbesini cemaatte bulunan işitme engelli vatandaşa işaret diliyle aktardı. Yürek ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da Hacı Emin Yıldırım camiinde geçtiğimiz Cuma günü cuma namazında yürekleri ısıtan bir görüntü ortaya çıktı. Cemaatte bulunan bir imam cemaat arasında işitme engelli bir vatandaş olduğunu fark etti. İmam, işitme engelli vatandaşa okunan hutbeyi işaret diliyle anlattı. İç ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.