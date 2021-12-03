Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 3’üncü yılı kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bugün 3’üncü yılı kutlandı. Engelli bireyler ile ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamada konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Engelsiz Yaşam Merkezimiz özel bir merkez. Temelinde sevgi var, şefkat var, merhamet var, dayanışma var, hoşgörü var" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Üsküdar’da kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 3’üncü açılış yıl dönümü kutlaması gerçekleştirildi. Kutlamaya engelli bireyler ile aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Merkezde, Engelliler Koordinasyon Birimi ile ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlara hasta yatağı, akülü sandalye, tekerlekli sandalye, baston ve yaşlı bezi dağıtımı sağlanıyor. Engelsiz Yaşam Merkezinde tüm hizmetler, alanında uzman 75 kadar çalışan tarafından ve tamamen ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca binada engelli bireylerin engel durumuna göre bay ve bayan olmak üzere iki havuzda hidroterapi (su terapisi), özel tasarlanan sınıflarda duyu bütünleme terapisi, uzay terapisi, fizyoterapi, hipoterapi, dil ve konuşma terapisi ve teknoterapi gibi çok özel hizmetler veriliyor. Ayrıca özel eğitim gerektiren bireylere bireysel ve grup eğitimi, pedagog hizmeti, psikolog hizmeti ve sosyolog hizmeti sağlanıyor.

“Temelinde sevgi var, şefkât var, merhamet var”

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Dünya Engelliler Günü. Biz bu engelsiz yaşam merkezimizi tam üç yıl önce bugün hizmete sunmuş idik. Üç yıldır burada engelli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Bütün engel gruplarına hizmet veriyoruz ve tamamen ücretsiz. Hiçbir kuruş talep etmiyoruz kimseden. Engelliler günü dolayısıyla tabii ki bir takım etkinlikler de düzenliyoruz. Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem de bu aynı zamanda bir tedavi rehabilite, bir moral, motivasyon anlamında, çalışma. Engelsiz yaşam merkezimiz özel bir merkez, Türkiye’de örneği yok. Biz buraları yaparken aslında görünürde bu inşaatın demirden, tuğladan, betondan yapıldığı gözükse de bunun temelinde sevgi var, şefkat var, merhamet var, dayanışma var, hoşgörü var, yardımlaşma var, fedakarlık var. Dolayısıyla böyle özel bir merkezde bugün buradan hizmet alan çocuklarımız aileleriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldik. Onlarla birlikte program yapıyoruz. Birlikte konuşmalar yapıp bir takım oyunlar sergileyecekler” ifadelerini kullandı.

“Biz burada nefes alıyoruz”

Engelli çocuk annesi emekli öğretmen Nuray Erdem, “Ben bir engelli çocuk annesiyim. Emekli öğretmenim. Burada biz nefes alıyoruz. Engelsiz yaşam merkezinde biz ayrımcılık görmüyoruz. Burada bütün çocuklar aynı kulvarda yürüyor, aynı kulvarda koşuyor. Benim kızım burada yüzmeye gidiyor, ebruya gidiyor. Bütün sosyallik var. Doktora gidiyor. Belediyenin folklor grubunda. Çocukların durumlarına göre her türlü çalışma var” dedi.