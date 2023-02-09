Üsküdar Belediyesi çalışanları maaşlarını deprem bölgesine bağışlayacak

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında tek yürek olan vatandaşlar, yardım kampanyaları başlattı. Üsküdar Belediyesi’nin tüm çalışanları da maaşlarının büyük bölümünü depremzedelere bağışladı.

10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar depremzedeler için yardım seferberliği başlattı. Üsküdar Belediyesi de depremzedelerin yaralarını sarabilmek için harekete geçti. Üsküdar Belediyesi’nin tüm çalışanları, maaşlarının büyük bölümünü deprem bölgesi için topladı. Yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yaklaşık 20 milyon TL deprem bölgesine gönderilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür! Üsküdar Belediyemizin tüm personeli (3 bin 600 kişi) 5 biner lira, yönetici ve müdür arkadaşlarım birer aylık maaşlarını, ben de 3 aylık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyoruz” ifadelerini kullandı.