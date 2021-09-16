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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen metroda yolculuk ederken görüntülendi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son olarak metroda yolculuk ettiği anları takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafını "Karşı yolcusu kalmasın" notuyla paylaşan Türkmen, takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Haberde İnsan 16.09.2021, 16:01
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen metroda yolculuk ederken görüntülendi

Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde görmeye alışık olduğumuz olayın bir benzeri Türkiye'de yaşandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"KARŞI YOLCUSU KALMASIN"

Türkmen'in "Karşı yolcusu kalmasın" diyerek paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan da tepkiler geldi. Kullanıcılar Türkmen'e seslenerek, "Bravo Başkan", "Halkla bir başkan" gibi yorumlarda bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen metroda yolculuk ederken görüntülendi

2014 YILINDAN BERİ GÖREVDE

1973 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi Türkmen, ilköğrenimini Şalpazarın'da, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2004 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği'ne atanan Türkmen, 2014 yılında Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

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