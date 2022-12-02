Üreten kadınlardan el emeği ürünler

Kadınlar evlerinde yaptıkları iğne oyalarından gelin tacına, bindallıdan süs eşyalarına kadar sayısı ürünü, Arasta Çarşısı’nda kurulan tezgahlarda satışa sunuyor. Burada tezgah açan Nurdan Topaloğlu da, el işleri, iğne oyaları, örtü çeşitleri, kolyeler ve modaya uygun tasarımlı elbiseler satıyor. Topaloğlu’nun tezgahı ilçeye gelen turistlerin de ilgi odağı oluyor. El emeği ile yaptığı ürünlerden geçimini sağlayan Topaloğlu, "Kendi el emeğim ile hazırladığım iğne oyaları, başörtüsü ve çeşitli hediyelik ürünler, alıcıların dikkatini çekiyor. Yıllar önce Mudurnu’da ipek böcekciliği yapılır ve haftalık masrafları ev hanımları oya satarak çıkartırlarmış. Bende hazırladığım el işleri iğne oyalarını dükkanımda sergiliyorum. Gelip beğeniyorlar, sipariş veriyorlar" dedi.