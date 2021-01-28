Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Türkiye’de ve Azerbaycan’da popüler olan “Baba Candır ” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1’de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV’ de yayınlanan Sefirin Kızı’ dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır. Haziran 2014 yılında Melis İşiten’le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

OYNADIĞI FİLMLER

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019) – Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) – Kuzen Volki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Selim

Bamsı Beyrek (2016) – Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) – Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)



OYNADIĞI DİZİLER

Sefirin Kızı (2019-) – Gediz

Aynen Aynen (2019) – Emir

Ege’nin Hamsisi (2018) – Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) – Mert

Klavye Delikanlı’ları (2017) – Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) – Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) – Ömer

Harem (2012) – Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) – Canburger

Es Es (2009-2010) – Fethi

Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009) – Ferhat

Milyonda Bir (2008) – Berke