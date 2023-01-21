Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığı mesleği oldu

Kahramanmaraş’ta kamudan emekli olan 73 yaşındaki bir kişinin hobi olarak başladığı ahşap oymacılığı mesleği haline geldi.

Tarihi Demirciler Çarşısı’nda kendi dükkanında sandalye, tabure, fırın kürekleri, maketler, çocuk oyuncakları yapan, 17 yıldır el emeği göz nuru ürünlere devam ettiğini söyleyen 73 yaşındaki Mustafa Tanır, hobi olarak başladığı mesleğini yorulmadan ve yılmadan devam ettiriyor.

Ağaç kokusunun kendisine sıhhat verdiğini söyleyen Tanır, "Ben kamudan emekliyim. Kamudan emekli olduktan sonra bu işe hobi olarak başladım. Ağaç kokusunu seviyorum. Çocukların eğlencesi için hobi oyuncaklar yaptım. Bel fıtığı rahatsızlıkları için sandalyeler yaptım. Ve hala bu işte devam etmekteyim. Ağaç kokusu bana sıhhat veriyor. Ağaç kokusunu duymadığım zaman olmuyor. Sabahleyin gelirim, sobamı yakarım işimin başında olurum" dedi.

Tanır, "Buraya gelen giden arkadaşlarla çayımızı, kahvemizi içeriz. İşimiz olduğunda da işimizi severek yapıyoruz. Yaşımda ilerledi. Bu yaştan sonra ben evde oturamam. Emekliliğin tadını çıkarmak için her gün iş yerime geliyorum. Emekli beyler evde oturmasınlar. Gezsinler, dolaşsınlar, yürüsünler. Ufak da olsa bir şeylerle uğraşsınlar. Evde oturmak insanı hasta eder. Ahşap üzerine sandalye, tabure, fırın kürekleri, hobi amaçlı maketler, çocuk oyuncakları ne isterlerse onu yapıyorum.15- 16 yıldır bu işi yapıyorum" ifadesini kullandı.