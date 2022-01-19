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Unutulan yaşanmışlıklar çocuklar için bağışlanıyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de kitap tutkusu ile sahaf dükkanı açan ve 50 bine yakın kitap bulunduran Şerafettin Ergül, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kitap veriyor. Eski kitapların arasından çıkan fotoğraf, kartpostal ve aşk mektuplarını da biriktirip satan Ergül, elde ettiği kazancı çocuklar için bağışlıyor.

Haberde İnsan 19.01.2022, 10:41
Unutulan yaşanmışlıklar çocuklar için bağışlanıyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de kitap tutkusu ile sahaf dükkanı açan ve 50 bine yakın kitap bulunduran Şerafettin Ergül, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kitap veriyor. Eski kitapların arasından çıkan fotoğraf, kartpostal ve aşk mektuplarını da biriktirip satan Ergül, elde ettiği kazancı çocuklar için bağışlıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, yıllardır özenle biriktirdiği kitapları ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ücretsiz olarak veriyor. Çocukluğundan bu yana kitap okuma tutkusu ile yaşayan Ergül’ün dükkanında da yaklaşık 50 bin kitap bulunuyor. Eski kitapların arasından çıkan fotoğraf, kartpostal ve aşk mektuplarını biriktirip satan Ergül, elde ettiği kazancı da çocuklar için bağışlıyor.

"Mesleğimi seçerken ’Sevdiğim işi yapayım’ dedim"

Kitaplarla samimi bir bağ kurduğunu söyleyen Ergül, "Yokluk içerisinde kitaplara ulaşmaya çalışırken bu sıkıntılar beni kitap okumaya daha çok teşvik etti. Okuduğum kitaplar için bir kütüphane yaptım. Kendi kütüphanemi yaptıktan yıllar sonra sıra iş seçimime geldi. Hayatımı sürdürebileceğim işi belirlerken ’Sevdiğim işi yapayım’ dedim. Kitaplar konusunda kendimi daha iyi ifade edebildiğim için sahaflığı seçtim. Bu seçimim de beni mutlu etti. Ayrıca kendimi, çevremde kitapla buluşmak isteyen çocukları, okumak isteyen insanları mutlu etmeye adamış oldum. Bu beni daha anlamlı kıldı. 50 yıldır yaşadığım şehirde, mutlu olduğum yerde, çevremde kitapların etrafında olan insanların, özellikle çocuklara kitap hediye etmek, ücretsiz kitaplar vermek benim tek gayem oldu. Eğer topluma hizmet etmek istiyorsak mutlaka kitapla, bilimle, bilgiyle yaklaşmak gerekiyor. Sorunları çözebilecek bilginin kaynağının kitaplar içerisinde olduğuna inanıyorum. Bu sayfalar içerisinde bulduğunuz bilgilerle mutluluğa ulaşabileceğinizi söylemek isterim" şeklinde konuştu.

"Yüzlerindeki mutluluğu ve tebessümü görmek beni para kazanmaktan daha çok mutlu ediyor"

Tek amacının çocuklara kitap verebilmek olduğunu söyleyen Ergül, "Ekonomik durumu olmayan çocuklarla karşılaşıyorum. Birer lira para biriktirip kitap almak için bana gelen çocukları görünce kendime ’Buraya gelen çocuklara, sınava hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap verebilmeliyim’ dedim. Çünkü elimde yıllarca topladığım kullanılmış, okunmuş kitaplar var. Bu kitapları çocuklara vermek benim tek gayem oldu. Çünkü onların yüzlerindeki mutluluğu ve tebessümü görmek beni para kazanmaktan daha çok mutlu ediyor" dedi.

"Elde ettiğim geliri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağışladım"

Eline geçen hiçbir şeyi atmadığının altını çizen Şerafettin Ergül, "Unutulanlar sergisi adında bir köşem var. Bu sergide, 40-50 bin kitabın arasından çıkan kartpostal, fotoğraf, aşk mektubu gibi şeyleri biriktirdim. Hiçbir şeyi, en ufak yazılı eseri dahi atmadım. Unutulanlar sergisindeki bu yazılı eserleri kitap fuarlarında sergiledim. Fuarda, bu eserlerden bazılarını insanlar satın almak istedi. Ben de eserleri satıp bu sergiden kazandıklarımı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağışladım. Daha sonra bunu devam ettirdim ve şu an hala devam ediyorum. Unutulanlar sergimizde hala bir şeyler var çünkü gördüğüm her eski kitabın arasından bir şeyler çıkıyor. Çocuklarla kitaplar arasındaki bağı kurmak gerçekten düşlediğim bir şey. Çünkü toplumu değiştirmek için çocuklardan başlamak gerekiyor. Bir çocuğu düzeltirsek dünyayı düzeltiriz" ifadelerini kullandı.

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