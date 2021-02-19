Unutkanlıkta son nokta

Tamir için gelen ayakkabıların onlarcası tamircilerde unutuluyor. Unutulan ve alınmayan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Yırtılan ve hasar gören ayakkabıların uğrak yeri tamirciler onlarca unutulan ayakkabı ile dolu. Tamircilere gelen ayakkabılar işlemleri yapıldıktan sonra sahiplerini beklemek için raflara bırakılıyor. Ancak onlarca ayakkabının sahibi hiç geri gelmiyor. Sahipleri tarafından alınmayan ayakkabılar bir süre sonra muhtarlık ve belediye vasıtası ile ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor.

100 çift ayakkabı var

50 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Özsüleyman, "Burada unutulan ayakkabıları belli zamanlarda ihtiyacı olanlara veriyoruz. Bazen belediye ve muhtarlıklara gönderiyoruz. Atma gibi bir durum olmuyor, değerlendiriyoruz. Burada unutulan 100 çift ayakkabı vardır. 3-4 ayda bir temizliğini yapıyoruz. Bir de bakımlı ayakkabıları veriyoruz, bakımsız ayakkabıları vermiyoruz. Giyilebilecek ayakkabıları veriyoruz" dedi.