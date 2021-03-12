Ünlülere İngilizce öğreten adam Taner Çağlı

Yeni bir İngilizce öğrenme sistemi geliştiren Taner Çağlı, bugüne dek binlerce kişiye ileri düzeyde İngilizce öğretti. Çağlı’dan eğitim alanlar arasında sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim de var.

Taner Çağlı, Doğu Akdeniz Üniversitesinin Çevirmenlik Bölümünden mezun olduğunda, çeviri yapan bir robot yazılım geliştirmeyi amaçlıyordu. Ancak bu alanda çalışmalar yaparken yepyeni bir İngilizce öğrenme sistemi icat etti. 2011 yılında kurduğu Dil Mektebi ile İngilizce konuşmak isteyenlere eğitim vermeye başlayan Çağlı’nın 10 yıl içinde binlerce öğrencisi oldu.

Geliştirdiği “kod değiştirme sistemi” ile yalnızca 4 ayda ileri düzeyde İngilizce konuşabilmeyi mümkün kılan Taner Çağlı, bu başarısıyla ünlüler dünyasında da dikkat çekti. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından İngilizce öğrenmek isteyen pek çok tanınmış isim, Çağlı’nın kapısını çalmaya başladı.

Ertem Şener’in yeri ayrı

Bugüne dek onlarca ünlüyle çalışan Taner Çağlı, o isimler arasında spor spikeri Ertem Şener’in kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyerek, “Çocukluğumda ‘İnşallah maçı Ertem Şener anlatır’ diye dua ederdim. Onun sesi, maçın kendisi kadar önemliydi benim için. Yıllar sonra o sesten ‘Taner Hocam merhaba’ diye başlayan bir mesaj aldım. Kariyerimin en özel anlarından biriydi” diye konuştu.