Ünlü şef Can, 30 kişilik ekibiyle depremzedelere yemek dağıttı

Kendi restoran zinciri bulunan ünlü şef Fırat Can, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından, 30 kişilik ekibiyle sahaya inerek depremzedeler için yemek yapıp vatandaşlara dağıttı.

Bir mezbahada kasap ustalarının elinin altında kalan kemiklerden etleri sıyırarak mesleğe başlayan Fırat Can, en büyük hayaline kavuşmak için var gücüyle her gün çalıştı. Kasaplığı en ince teferruatına kadar öğrenen ve yıllarca kasaplarda çalışan Fırat Can, kendi markasını oluşturmaya karar verdi. Yıllarca kasaplarda çalışıp kazandığı paralarla İstanbul’da Steakman ismiyle restoran açan Fırat Can, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 30 kişilik ekibiyle depremin vurduğu bölgeye gitti. Burada her gün 3 öğün yemek hazırlayarak depremzedelere dağıtan Fırat Can, büyük takdir topladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Fırat Can, “Son dönemlerin en büyük acısını yüreğimizde yaşadık. Binlerce insanımız hayatını kaybetti, on binlerce insanımız da yaralandı. Bu büyük acıda devletimizin ve milletimizin yanında olmak için şubelerimizden 30 kişilik ekibimle deprem bölgesine geldik. Burada günde 3 öğün yemek hazırlayıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın” dedi.