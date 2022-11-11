Ünlü profesör 43 yıl önce doğumunu yaptırdığı bebek ile meslektaş oldu

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, 43 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği Ömer Tolga Güler ile aynı üniversitede öğrenci olarak karşılaştı. Lisans, yüksek lisans, asistan, doçentlik ve profesörlüğünü gördüğü öğrencisi ile büyük gurur duyan Gürgan, "Allah bunu bana nasip etti, bir zamanlar hocayken doğumunu yaptırdığım Tolga buralara kadar gelip arkadaşım ve meslektaşım oldu" dedi.

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, 43 yıl önce Ankara’da bir hastanede erkek bebeğin doğumunu yaptırdı ve "Ömer Tolga " ismi verilen çocuğu uzun süre bir daha görmedi. Gürgan’ı kendisine rol model olarak alan Ömer Tolga Güler, lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Timur Gürgan’ın öğrencisi olan Güler, yüksek lisans, asistan, doçent ve profesörlük döneminde de hocasının yanından ayrılmadı. Kadın hastalıkları ve doğum alanında başarılı bir cerrah olan Prof. Dr. Ömer Tolga Güler ile hocası Prof. Dr. Timur Gürgan’ın yolları Antalya’da düzenlenen bir kongrede tekrar kesişti. Meslektaş olan ve aynı branşta uzmanlıkları bulunan iki doktor sohbet ederken eski günleri yad etti. Gürgan, yıllar önce doğumunu yaptırdığı Tolga isimli bebeği meslektaşı olarak karşısında görünce büyük gurur duydu.

"Bilim adamı oldu"

Timur Gürgan, yıllar önce doğumunu yaptırdığı bebeğin bugün karşısında aynı branşta profesör olarak çıkmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Tolga’nın doğum zamanını anlatan Gürgan, “1979 yılında Tolga’nın annesi benim gebeliğini takip ettiğim hastamdı. Ben de o sıralarda ikinci sene asistanıydım, Tolga’nın Hacettepe Üniversitesi’nde doğumunu gerçekleştirdim. Yıllar sonra Hacettepe Üniversitesi’ndeyken bir gün ben ders anlatırken kendisi geldi ve bana dedi ki, ‘Hocam siz benim doğumumu 1979 yılında yaptınız’ dedi. Hacettepe’den mezun olan Tolga, benim yanımda asistan oldu. Uzmanlığı da bitirdikten sonra öğrencim bilim adamı oldu ve artık çok tanındı” diye konuştu.

"Bana nasip oldu"

Tolga’nın Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde doçentliğini yaptığını ve ardından profesör olduğunu kaydeden Timur Gürgan, bunun kendisi için inanılmaz bir gurur vesilesi olduğunu belirtti. Öğrencisinin de kendisi ile aynı alanda çalışmalar yaptığını aktaran Gürgan, “Tolga, şu anda kadın doğum, tüp bebek ve kısırlık alanlarında çalışıyor. Ayrıca kendisi iyi bir cerrahtır. Ulusal ve uluslararası bir platformda bizimki gibi bir duruma rastlamadım. Allah bunu bana nasip etti. Bir zamanlar ben hocayken doğumunu yaptırdığım Tolga buralara kadar gelip arkadaşım ve meslektaşım oldu. Şimdi ise aynı kulvarda hayatımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

"Rol model oldu"

Hocasıyla yıllar sonra bir araya gelen ve uzun süre sohbet eden Prof. Dr. Ömer Tolga Güler, Timur Gürgan ile tanışmasının doğum gününe denk geldiğini ifade etti. Bu dünyaya gelirken kendisine ilk dokunan kişinin Gürgan olduğunu kaydeden Güler, “Hacettepe Üniversitesi’nde ben doğduktan sonra hem lisans eğitimimde hocam olarak hem de onun direktifleriyle elime bıçak veren kişi kendisidir. Timur Gürgan hocamız dünyaca ünlü bir hekim ve böyle bir hocanın bana dokunmuş olması benim için çok büyük bir onur. Bana önemli bir rol model oldu. Tıp fakültesinde onun yolundan ilerlemek istedim. Tüp bebek alanı hocamızın önümüzü açtığı bir parametre oldu. Doğumda başlayan bir hikaye tıp fakültesi, asistanlık, doçentlik, profesörlük derken bu aşamaya kadar devam ediyor. Çok mutluyum, onun yolunda ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.