Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi!
Cesur Yürek, Maral, Kardeş Payı, gibi dizileri ile tanınan aktör Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakıma alındı, Tedavisi devam ediyor.
Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi. 65 yaşındaki Akın'ın ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Rıza Akın'a dair üzücü haberi ise oyuncu Menderes Samancılar duyurdu.
Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınladı.
RIZA AKIN KİMDİR?
Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.
1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı.
2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönen Akın, halen oyunculuk yapmaktadır.
'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2016 - Cesur Yürek
2015 - Maral: En Güzel Hikayem
2014 - Kardeş Payı
2012 - Gözetleme Kulesi
2011 - Alev Alev
2011 - Tövbeler Tövbesi
2011 - Kılıç Günü
2010 - Samanyolu
2010 - Oğul
2010 - Saç
2009 - Masumlar
2009 - Neşeli Hayat