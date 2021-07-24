Ünlü isimlerden Vefa Spor’a bayram mesajı

Ağrı Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Vefa Spor Futbol Kulübüne ünlü isimlerden bayram mesajı geldi.

Kurban Bayramı nedeniyle Ağrı Vefa Spor Futbol Kulübüne il dışında yaşayan Ağrı’nın önde gelen isimleri ile sanat ve spor camiasının tanınan isimlerinden bayram mesajı geldi. “İyi Bayramlar Ağrı, Şimdi Vefa Spor Zamanı” sloganıyla video mesaj yayınlayan ünlülerin paylaşımı büyük bir ilgi görürken, Ağrı tarihinde bir kulüp adına yapılan ilk paylaşım olarak arşivlere geçti.