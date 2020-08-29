Üniversiteli olmak için koştular
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YAPILDI. SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ ADAYLARI ÜNİVERSİTELİ OLABİLMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADI. KOŞU YARIŞMALARINDA BAZI SPORCULAR BİTİŞ ÇİZGİSİNE VARINCA BAYGINLIK GEÇİRDİ. BAYAN BİR ÖĞRENCİ İSE KOŞTUĞU SIRADA YERE YIĞILDI. GÖREVLİLER ÖĞRENCİYE İLK MÜDAHALEYİ BURADA YAPTI.
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı. Sınava katılan öğrenci adayları üniversiteli olabilmek için yoğun çaba harcadı. Koşu yarışmalarında bazı sporcular bitiş çizgisine varınca baygınlık geçirdi. Kadın bir öğrenci ise koştuğu sırada yere yığıldı. Görevliler öğrenciye ilk müdahaleyi burada yaptı.
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında spor bilimleri fakültesine alınacak 240 öğrenci için yapılacak özel yetenek sınavları yarın sona erecek. Sınava 295 kadın, 526 erkek öğrenci katıldı.
Öğrenciler salonda yapılan performanslarının ardından bugünde sahada koşu testine tabi tutuldu. 100 ve 800 metre olarak yapılan yarışmalarda bazı öğrenciler baygınlık geçirdi. Sporcular sahada koşarken yakınları da stadyum dışında büyük heyecan yaşadı.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Necip Fazıl Kishalı, yaptığı açıklamada, “Özel yetenek sınavında 850 başvuru vardı. İki aşamalı bir sınava tabi tuttuk. Branş sınavının ardından 100 ve 800 metre koşu testine alıyoruz. Aldıkları puanlara göre okula giriş puanları belirlenecek. Puanlar tercih edildikten sonra tercih dönemi başlayacak” diye konuştu.
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