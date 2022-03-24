Üniversiteli gençler yaşlılara vefa borcunu yemekle ödedi

Gümüşhane’de üniversite öğrencileri 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlı vatandaşlara yemek verdi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencileri 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler son olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaşlı vatandaşlara karanfil dağıttıktan sonra yaşlılarla birlikte yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir lokantada üniversite öğrencilerinin düzenlediği yemekte yaşlı vatandaşlar bu tür etkinliklerin artması dileğinde bulunurken, gençlere de hayat tecrübelerini aktararak çeşitli nasihatlerde bulundu.

Yaşlıları hatırlamanın ve onlara saygı göstermenin öneminin vurgulandığı etkinlikte bir yaşlı kadın da duygu dolu anlar yaşadı.

Üniversite öğrencilerinin yaptığı etkinliği çok anlamlı bulduğunu söyleyen lokanta sahibi Nedim Araz, “Çok insanla beraber olduk, devlet büyükleri olsun, bakanlarla, başkanlarla, valilerle, siyasilerle ama inanın ki şu günden aldığım zevki onlardan almadım. En iyi günlerimden birini yaşıyorum. Gençlerin şu anda yaptıklarını ben bir ibadet olarak görüyorum. Bir yaşlının gönlünü almak, ona hürmet göstermek bize göre bir ibadettir” dedi.

Etkinlikten çok memnun kaldığını belirten emekli öğretmen 72 yaşındaki Hüseyin Demir de “Bu etkinlikten hayli etkilendim. Bunun devamlı, hayat boyu sürmesini diliyorum. Yaşlılara hürmet, iyi bir şey. Yaşlılara yolda giderken, otobüste, bütün taşıtlarda yer göstermek onlara hürmet etmek hepimizin boynunun borcu tabi ki. Çok güzel bir gençliğimiz var. Toplu taşıma araçlarında hemen yerlerini veriyorlar. Çok memnun oluyoruz çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Onları incitmememiz ve saygı göstermemiz gerekiyor”

Farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan ise “Yaşlı bakım haftasıyla ilgili etkinlik düzenlemek istedik. Etkinliğimizde ilk olarak bir gün hastanede hasta ziyaretleri gerçekleştirdik. Daha sonra üniversitede bir panelimiz oldu. Daha sonra bugün yine öğrencilerimiz Hatice hocaları eşliğinde hastanede karanfil dağıttı yaşlılarımıza. Şimdiki etkinliğimizde de yaşlı vatandaşlarımıza bir yemek verildi. Hepimiz yaşlı adayıyız, biz de yaşlanacağız. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Yaşlılar bakıldığı zaman çocuk gibi, en kolay incinebilecek grup toplumda. Onları incitmememiz ve saygı göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Organizasyonu yapan üniversite öğrencilerinden Tuğçe Yavuz da “Yaşlılara yönelik özel bir gün olduğu için, bu haftada yaşlılarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza ilk gelen şey yemek oldu. Onlarla bir öğün de olsa bir araya gelip sohbet etmek istedik. Etkinliğimiz bunun üzerine oldu. Hastaneye de bir ziyaret yapmıştık, orada da duygusal anlar yaşandı. Büyüklerimiz bizim için önemlidir ve değerlidir, her sözü bizim için altın değerindedir. Çok güzel bir etkinlik oldu geldikleri için teşekkür ederiz” dedi.