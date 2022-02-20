Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü’nde 2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı.

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 yılında bıçaklı bir saldırıda yaşamını yitirmişti. Ölümünün üzerinden 7 yıl geçen Fırat Çakıroğlu için Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, babası Fuat Mahir Çakıroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok katıldı. Törende Çakıroğlu için Kur’an’ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Anne Özlem Erden: “Çok gururluyum”

Törende konuşan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, birçok duyguyu aynı anda yaşadığını belirterek, ”Gurur, hüzün, mutluluk ve sevinç yaşıyorum. Çünkü oğlumun evine geldiğimi düşünüyorum. Onun beni burada karşıladığını düşünüyorum. Her geldiğimde oğlumla sohbet ediyoruz. Oğlum kalbimizde şehittir, Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. O yüzden çok gururluyum. Buradaki evlatlarımızdan ve kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gelenlerin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bugün dualarla oğlumuzu anıyoruz” dedi.

Baba Fuat Çakıroğlu: “Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti”

Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da şöyle konuştu:

“Biz Fırat’ın annesi ve babası olabiliriz ama Fırat, Türkiye’ye mal oldu. Herkesin evladı, ağabeyi. Çığ gibi büyüyen ülkücü hareket var. Fırat’ın da bunda çok büyük katkısı oldu, bundan dolayı gurur duyuyorum. İnşallah Fırat’ın yolunda devam edip derslerine çalışsınlar, anne ve babalarına sahip çıksınlar. Bunlar önemli. Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti. Ne kadar fazla olursak o kadar güçleniriz. Vatanını, milletini seven farklı görüşlere sahip olan insanları kucaklayalım. Fakat tabii ki vatan hainlerine affımız yoktur.”

Ahmet Yiğit Yıldırım: “Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun her Türk gencinin olduğu gibi Türkiye’yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını vurgulayarak, “Vatanına ve bayrağına olan sevdasını ortaya koyduğu için üniversitedeki bölücüler tarafından şehit edildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz şehit olduğunda 24 yaşındaydı. Bugün burada kendisini dualarla ve rahmetle yad ettik. Allah bir daha göstermez inşallah ama biz vatanımız için her zaman en önde gitmeyi kendimize görev edindik. Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor. Kendisi okulunu bitirebilseydi öğretmen olacaktı. Onun yolundan giden ülküdaşlarımız onu örnek alarak öğretmen olacak ve nice nesilleri yetiştirmek için mücadelesine devam edecek” diye konuştu.

Anma programı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun mezarına güller bırakılmasıyla son buldu.