Üniversite şehrinde ekipler sahaya indi: Korona ve fahiş fiyat denetimleri yapıldı

Binlerce üniversite öğrencisinin olduğu Yahşihan ilçesinde, kafeler ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri yapıldı. İl Salgın Denetim ekipleri de HES kodu kontrollerini gerçekleştirdi.

Kırıkkale’de marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçebilmek amacıyla 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjları denetlendi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, binlerce öğrencinin olduğu Yahşihan ilçesinde de kafeler ve marketlerde denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen ürünler tespit edilerek, ’Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ tarafından incelemeye alınacak. Firmalardan savunmaları talep edilip, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de kafelerde ve insan yoğunluğunun olduğu alanlarda HES kodu sorgulaması yaptı. Pozitif vaka artışının önüne geçmek için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, kafe ve restoranlarda müşterilerin HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. İşletmecilerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Sokakta gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle zincir marketlerde etiket denetimleri yaptıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda denetimlerin gerçekleştiğini ifade eden Çetiner, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda piyasadaki özellikle zincir marketler ve yerel zincir marketleri gezerek arkadaşlarla birlikte etiket denetimleri yapıyoruz. Bakanlığımızın belirlediği gıda maddeleri var, özellikle un. Gıda maddesinde fiyat etiketlerini kontrol edip not alıp kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatında farklılık olursa bunun cezai işlem uyguluyoruz. Bunun haricinde yine girdiğimiz firmalardan zincir marketlerden faturalarını istiyoruz. Faturalarını 3 gün içerisinde getiriyorlar. Bu faturalardan alış ve satış rakamlarının yüzdeliklerini hesaplıyoruz. Fahiş fiyat varsa bunu da tutanak halinde bakanlığa bildiriyoruz. Yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300, yüzde 400 gibi fahiş bir şeyle karşılanırsa bunlara 10 bin ila 100 bin lira arasında cezai işlem yapıyorlar" dedi.