Üniversite öğrencilerine ‘ücretsiz taşınma’ hizmeti

Keçiören Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite öğrencileri için ücretsiz nakliye hizmeti başlattı.

‘Biz sizi seve seve taşırız’ sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde ilçe sınırları içinde yaşayan ve Keçiören sınırları içindeki başka bir adrese evini taşımak isteyen üniversite öğrencileri belediyeden ücretsiz nakliye hizmeti talep edebiliyor. Belediye ekipleri de belirlenen gün ve saatte öğrencilerin eşyalarını taşımak için harekete geçiyor.

Keçiören Belediyesi bu proje çerçevesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan, 2019 yılından bu yana da Keçiören’de ikamet eden iki kız öğrencinin eşyalarını ilçedeki Ayvalı Mahallesi’nde bulunan evlerinden yeni adresleri olan Aşağı Eğlence Mahallesi’ne taşıdı. Hatay ve Nevşehir’den okumak için Ankara’ya gelen, hem sınıf arkadaşı hem de ev arkadaşı olan Sultan Kurt (22) ve Gülendam Can (22) Keçiören Belediyesinin başlattığı ücretsiz taşıma projesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Keçiören Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Süleyman Korkmaz taşınma sırasında personeli koordine etti.

"Öğrencilerimize dokunan, okulların kapısından ilk giren belediyeyiz"

Üniversite öğrencilerini hem masraftan kurtarmak hem de ev taşıma stresinden uzak tutmak için ‘Biz sizi seve seve taşırız’ projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz her türlü destek ülkemizin parlak yarınlarına yaptığımız bir yatırımdır. Ücretsiz nakliye hizmetimizi öğrencilerimizin yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için hayata geçirdik. Eskiden belediyeler okullara ve öğrencilere destek vermezdi. Şimdi biz Kredi ve Yurtlar Kurumu’muz (KYK) ile iş birliği yaparak üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu anlamda öğrencilerimize dokunan, okulların kapısından ilk giren belediye, Keçiören Belediyesidir. Keçiören’de bulunan ve ilçemiz sınırları dışında olan birçok üniversitemize de destek verdik, vermeye devam ediyoruz” dedi.