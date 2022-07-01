Üniversite öğrencilerinden duyarlı davranış: Kuş yuvasını bozmamak için balkonu kilitlediler

Sivas’ta üniversite öğrencileri balkonlarına yuva yapan güvercin yuvasını bozmamak için balkonu kullanıma kapattılar.

Sivas’ta üniversite öğrenimi gören Mehmet Ali Kutlu ve arkadaşları ikamet ettikleri evin balkonuna güvercin yuva yapınca, yuvayı bozmaya kıyamayıp balkonu kullanıma kapattılar. Yavruları rahatsız etmemek için balkonun bulunduğu odayı da başka odaya taşıdılar.

“Yuva yıkanın yuvası olmaz”

Mehmet Ali Kutlu, taşındıkları evin balkonda bir güvercinin yavruladığını belirtip, “Gaziantep’ten geldim, 4 yıldır burada okuyorum. Buraya da 1 yıl önce taşındık. İlk taşındığımızda buraya epey bir malzeme vardı. Biz onları kaldırdık düzenledik, kendi eşyalarımızı koyduk. Burası da benim odamdı taşındıktan bir süre sonra kuşlar buraya çok sık gelmeye başladı. Aslında rahatsız da ediyorlardı sabahları cama vuruyorlardı. Sonra fark ettik ki yuva yapmışlar. Biz de bozmak istemedik ’yuva yıkanın yuvası olmaz’ dedim ben odamı taşıdım” dedi.

“Daha hassas davranmaya başladık”

Mehmet Ali Kutlu, kuşları ekmek kırıntılarıyla beslediğini söyleyerek “İlk yumurtayı gördükten sonra zarar vermemeye çalıştık. Benim de kuş besleyen arkadaşlarım vardı onlara sordum. Kuşlar hep gelip gittikleri için ilk başta yuva yaptıklarını ben ve arkadaşlarım anlamadık. Bir gün kafamı uzatıp balkona baktığımda yuva yapmışlardı içinde yumurtalar vardı. Ondan sonra daha hassas davranmaya başladık. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra fazla yakın olmamaya başladık, çünkü eliniz değer kokunuz yavrulara sinerse anneleri bırakıyormuş. Şimdi de ekmek kırıntısı bırakıyoruz anneleri ve diğerleri yiyorlar. Sevmeye çalışanlar oluyor, rahatsız olmamaları için çok da sevdirmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.