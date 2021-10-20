banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Üniversite öğrencileri tekerlekli sandalye ile basketbol oynadı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ etkinliğinde tekerlekli sandalyeye oturarak, bedensel engelli sporcular ile basketbol oynadı.

Haberde İnsan 20.10.2021, 14:54
Üniversite öğrencileri tekerlekli sandalye ile basketbol oynadı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ etkinliğinde tekerlekli sandalyeye oturarak, bedensel engelli sporcular ile basketbol oynadı.

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ etkinliği düzenledi. Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak öncülüğünde düzenlenen etkinlikte tekerlekli sandalyeye oturan öğrenciler, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak önceki yıllarda topluma hizmet dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik düzenlemiştik. Bu sene müfredata eğitimde program dışı etkinlikler dersi eklendi. Bu ders kapsamında da öğrencilerimizle beraber eğitim öğretim hayatları dışında yapabilecekleri sosyal sorumluluk projeleri, etkinliklerle onları tecrübelendirmeye çalışıyoruz. Bugün de Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı sahamızda misafir ettik. Onlarla beraber öğrencilerimiz dostluk maçı yapıyorlar. Amacımız hem öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak hem aramızdaki dostluk bağını geliştirmek hem de öğrencilerimizin ilerde kendi okullarına gittiklerinde orada düzenleyecekleri sosyal sorumluluk projeleri için ön hazırlık yapmaktır. Öğrencilerimiz bu projenin hem hazırlık aşamasında hem de uygulama aşamasında bulunuyorlar. Bu şekilde dönem boyunca farklı alanlarda ve farklı takımlarla 30 tane projemiz oluyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2