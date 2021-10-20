Üniversite öğrencileri tekerlekli sandalye ile basketbol oynadı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ etkinliğinde tekerlekli sandalyeye oturarak, bedensel engelli sporcular ile basketbol oynadı.

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ etkinliği düzenledi. Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak öncülüğünde düzenlenen etkinlikte tekerlekli sandalyeye oturan öğrenciler, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak önceki yıllarda topluma hizmet dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik düzenlemiştik. Bu sene müfredata eğitimde program dışı etkinlikler dersi eklendi. Bu ders kapsamında da öğrencilerimizle beraber eğitim öğretim hayatları dışında yapabilecekleri sosyal sorumluluk projeleri, etkinliklerle onları tecrübelendirmeye çalışıyoruz. Bugün de Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı sahamızda misafir ettik. Onlarla beraber öğrencilerimiz dostluk maçı yapıyorlar. Amacımız hem öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak hem aramızdaki dostluk bağını geliştirmek hem de öğrencilerimizin ilerde kendi okullarına gittiklerinde orada düzenleyecekleri sosyal sorumluluk projeleri için ön hazırlık yapmaktır. Öğrencilerimiz bu projenin hem hazırlık aşamasında hem de uygulama aşamasında bulunuyorlar. Bu şekilde dönem boyunca farklı alanlarda ve farklı takımlarla 30 tane projemiz oluyor” diye konuştu.