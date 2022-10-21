Üniversite öğrencileri Amasra’daki maden şehitleri için dua etti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından maden ocağında çalışan işçiler, Amasra’daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 maden işçisi için 41 KYK öğrencileri hazır bulunduğu alanda Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından dua edildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 Maden işçisi için Alaplı’da, Merkez Cami önünde Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okutuldu. Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı başlarında madencilerin kullandığı koruyucu başlık ile gelen 41 KYK Öğrencileri hazır bulunduğu, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can, ile Ak Parti yöneticileri ile vatandaşlar, Alaplı Merkez Cami önünde toplanıp yaşamını yitiren işçiler için İlçe Müftüsü Aydın Bostancı dua etti.

Alaplı Merkez Cami önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Bugün hala milletimizin üzerinde acısı devam eden 41 maden işçimiz şehit olmuş bizler için memleket için emek sarf etmiş bu değerli kardeşlerimizi saygı ile rahmetle anmak için bir arada bu kutsal günde bulunuyoruz. bu günde Alaplı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bizleri bir araya getirdiği bu projesinde kendilerini kutluyorum. Başta bütün Madenci kardeşlerimize şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından, Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı tarafından dua sonrası Cuma namazına geçildi.