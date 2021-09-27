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Unimog’u gelin arabası yaptılar, vatandaşların alkışları ile salona gittiler

Karabük’te dünya evine giren Muhammet ve Aysun Çakman çifti, yoğunlukla askeri alanda kullanılan Unimog kamyonetini gelin arabasına çevirdi.

Haberde İnsan 27.09.2021, 12:25
Unimog’u gelin arabası yaptılar, vatandaşların alkışları ile salona gittiler

Karabük’te dünya evine giren Muhammet ve Aysun Çakman çifti, yoğunlukla askeri alanda kullanılan Unimog kamyonetini gelin arabasına çevirdi.

Off-Road tutkunu damat Muhammet Çakman, dünya evine gireceğini eşini, süslediği üstü açık Unimog kamyoneti ile almaya gitti. Eşini yanına bindirerek şehirde tur atan Çakman çiftine 4x4 Off-Road araçları da eşlik etti. Vatandaşların şaşkın bakıları ve alkışladığı çift konvoy halinde düğünlerinin yapılacağı salonun yolunu tuttu.

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