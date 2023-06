Umutları yeşertmek için kilometrelerce yol geldiler

Kahramanmaraş’tan gelerek Kocaeli’de düzenlenen ucuzluk panayırına katılan girişimci kadınlar el emeği ürünlerini sergiliyor. Depremde büyük kayıplar veren kadınlar, Kahramanmaraş’a özgü motiflerin işlendiği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kocaeli Ucuzluk Panayırı" dün İzmit Kent Meydanı’nda başladı. 4 Haziran’a kadar sürecek panayırda, afet sebebiyle satış yapamayan depremzede esnafın ürünleri de yer alıyor. Kahramanmaraş’ta 21 esnafın el emeği ürünleri, tezgahlarda yerini alarak satışa sunuluyor. Deprem bölgesinden gelen 2 usta öğretici kadın da ürünlerini panayırda görücüye çıkarıyor.

"Kalkınmak için hem maddi hem de manevi çalışmamız gerekiyor"

Kahramanmaraş’tan panayıra gelerek satış yapan el sanatları ustası Tuğba Düşünceli, "Ürünlerim el emeği. Kahramanmaraş’a özgü el sanatları, Çin iğnesi, Gaziantep işi gibi ürünlerimiz panayırımızda sergileniyor. Depremden sonra yavaş yavaş tekrardan işlerimize başladık. Baya zorlu bir süreçten geçtik. Kalkınmak için hem maddi hem de manevi çalışmamız gerekiyor. Festival bizim için iyi oldu, inşallah satışlarımız da olur" dedi.

"Kayıplarımız çok fazla"

Deprem sebebiyle birçok yakın arkadaşını ve akrabalarını kaybettiğini söyleyen Düşünceli, "Rabbim onları cenneti ile müjdelesin. Kayıplarımız çok fazla oldu. Allah’ım kimseye yaşatmasın böyle bir acıyı. Deprem bölgesinde iş yeri hasarlı olan arkadaşlarımız çalışamıyor. Başka yerlerde çalışmaya çalışıyorlar. Hibe destekleri için konteyner çarşılarımızın hızlandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Çok fazla ürünlerimiz enkaz altında kaldı"

Büyük bir felaket yaşadıklarını ifade eden Düşünceli, "Depremde duvarlarımız patladı, uçtu. Kızımın odasındaki duvar uçtu ama çok şükür ki çekirdek ailede can kaybı yaşamadım. Panayıra gördüğünüz ürünler depremden sonra yaptıklarımız ürünlerdir. Çok fazla ürünlerimiz enkaz altında kaldı. Depremi yaşadığımız gün her şey boştu. O an düşündüğüm tek şey çocuklarımdı. Her şey film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Büyük bir acı, büyük bir felaket" şeklinde konuştu.

"800-900 bin arası tespitli zararım var"

Kahramanmaraş’ta atölyesi bulunan usta öğretici Yasemin Yüksel ise "Tezgahımızı açtık, ürünlerimizi satışa sunduk. 5 gün boyunca Kocaeli’de olacağız. İş yerim yıkılmadı ama bütün duvarlarım patladı. Ürünlerimin hepsi deforme oldu, çöpe gitti. Bir buçuk aya yakın iş yerimi açamadım, içeri giremedim. Şu an yeni yeni duvarlarımızı yaptırdık, atölyemizi kurmaya çalışıyoruz. 800-900 bin arası tespitli zararım var. Depremde evim de zarar gördü ama yıkılmadı. Yıkılsa zaten enkaz altında çıkamaz, yaşayamazdık. Oradaki vatandaşlarım hepsi enkazdan çıkamadığı için öldüler. Çekirdek ailemden kimseyi kaybetmedim ama akrabamızdan kaybettik. Akrabam olan 20 kişilik bir aile vefat etti, sadece 8 yaşında bir çocuk kaldı" ifadelerini kullandı.

"İş alanım öldü"

Kahramanmaraş’ta yaşamaya devam ettiğini söyleyen Yüksel, "Deprem olduğu zaman bir buçuk ay Ankara’da kaldık, daha sonra döndük. İş yerimizin duvarları patladığı ve ilk zamanlarda yağmalama başladığı için memlekete dönmek zorunda kaldık. Tüm Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlılardı, bize çok destek oldular. Devlet büyükleri de ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim işim çeyiz olduğu için iş alanım öldü. Bu konuda destek bekliyorum. Kahramanmaraş’ta herkesin evi yıkıldığı için kimse masa, pike takımı almıyor. İnsanlar ev ve eşya derdinde. ‘Masanın üstünde örtü olmasa da olur’ diyor. Dükkanım kira olduğu için 6 Şubat’tan bu yana bir TL kazanç sağlayamadım ama kiramı ödemek zorundayım. İş alanımızla alakalı destek bekliyoruz" dedi.

"Kahramanmaraş’ın 21 küçük esnafı birleşerek ürünlerini kargo yapıp gönderdi"

Panayır için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı da, "Kahramanmaraş’ın Terziler Odası Başkanını aradım ve projemizden bahsettim. Satış yapamayan arkadaşları bize yönlendirmelerini ve Kocaeli’de ürünleri için tezgah açacağımızı söyledim. Çok mutlu oldular ve Kahramanmaraş’ın 21 küçük esnafı birleşerek, ürünlerini kargo yapıp gönderdi. 2 arkadaşımız da geldi, şu an satış yapıyorlar. Bir motifi bir günde yaptıkları ve ağır işleri olduğu için fiyatları emeğe göre ayarlanmış. İnşallah bol satış yaparlar. Tüm vatandaşlarımızın Kahramanmaraş tezgahını ziyaret etsinler, el emeği ile yapılmış, bir çok ürün var" şeklinde konuştu.