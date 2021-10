Umut Kervanı Cizre’de onlarca aileye gıda yardımında bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Cizre Umut Kervanı, kentte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Yaptığı çalışmalarla bölgede yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldüren Cizre Umut Kervanı, ilçede bulunan yetim ve yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi ve et kumanya yardımında bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Cizre Umut Kervanı gönüllüsü Mesut Adlım, "Hayırseverlerin yardımları ile Cizre’de yardıma muhtaç ve yetim ailelerimize gıda kolisi ve et kumanya yardımında bulunduk. Yılın her döneminde ailelerimize gıda, giyim ve nakit yardımları ulaştırıyoruz. Daha önce tespit ettiğimiz onlarca aileye gıda ulaştırdık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun" dedi.