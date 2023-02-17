Umut Gökgöz Osmancık’ta toprağa verildi

Bursa’da geçirdiği iş kazası sonucunda hayatını kaybeden Umut Gökgöz(48), doğum yeri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Bursa’da ikamet eden ve reklam tabelası işiyle uğraşan Umut Gökgöz, dün öğle saatlerinde monte ettikleri reklam tabelasını kontrol ederken, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, düşmenin etkisi ile Umut Gökgöz’ün hayatını kaybettiğini belirlediler.

Evli ve 1 çocuğu olan Umut Gökgöz’ün cenazesi bugün doğum yeri olan Çorum’un Osmancık ilçesine getirildi. Gökgöz’ün cenazesi cuma namazını müteakip Beyler Çelebi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta son yolcuğuna uğurlandı.