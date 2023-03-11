Umudun simgesi çocuklar her şeye rağmen tebessüm etmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman’da konteyner kentteki çocuklar, hediye edilen oyuncaklar ve kurulan oyun alanlarıyla bir nebze de olsa gülüyor. Umudun simgesi çocukların her şeye rağmen tebessüm etmesi ise geleceği dair umutları arttırıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremden ciddi oranda etkilenen Adıyaman’da kurulan konteyner kentlerde yaralar sarılmaya çalışıyor. Yaşanan afetlerden psikolojik olarak en çok etkilenen çocukların deprem etkisinden kurtulması için ise çeşitli etkinlikler düzenlenerek hediye dağıtımları yapılıyor.

Çocukların neşesi geleceğe dair umutları arttırıyor

Dağıtılan hediye oyuncaklar, yapılan etkinlikler ve eğlenceli oyunlarla deprem psikolojisinden kurtulan çocuklar, bir nebze de olsa gülerken o anlar İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından konteyner kentte çekilen fotoğraf karelerine yansıdı. Konteyner kentte, depremzede çocukların yaşadığı travmayı azaltmak amacıyla oluşturulan çocuk oyun alanlarında hoş vakit geçiren çocukların neşeli halleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu. Çocukların neşesi geleceğe dair umutları ise arttırdı.

Oyun parkında çocukluklarının tadını çıkaran minik yürekler, Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen oyuncaklarla da depremin izlerini unutmaya çalışıyor.