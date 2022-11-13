"Umudum Ol" diye çıktıkları yolda 81 ile umut olmayı hedeflediler

Almanya’da bir grup hayırsever bir araya gelerek, düzenledikleri kampanyada sel afetinin yaşandığı Gökçebey ilçesinde vatandaşların imdadına yetişti.

Almanya’da yaşayan bir grup hayırsever "Umudum Ol" diyerek yaraların sarılmasına katkı sağlıyor. Hayırseverler, Gökçebey ilçesinde yaşanan doğal afetlerden ötürü 500 çocuğa hediye verdi. Doğal afetlerin yaşandığı ilçeye umut olmak istediklerini ve bu hedeflerinde Zonguldak’ın 23. il olduğunu ifade eden hayırseverler, 81 ilde destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Öznur Uysal, "Almanya’da 2014 yılında bir dernek kurduk. Gurbetten sılaya bir köprü oluşturmak istedik. Türkiye’deki çocuklarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik. İlk olarak Amasya’da, Samsun’da başladık. 22 gittik. Şu anda Zonguldak’tayız. Hedefimiz 81 il. Her sene bir il tercih ediyoruz. 500 çocuğumuza ulaşabildik. İhtiyacı olan ailelere de el uzatmaya çalıştık" diye konuştu.