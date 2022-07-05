Umreye gitti, 80 yaşından sonra beyit yazmaya başladı

Ordu’nun Kumru ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Bahri Yılmaz, 3 yıl önce gittiği umre vazifesi sonrası kutsal topraklara olan özlemini avutabilmek adına beyitler yazmaya başladı.

İlçenin Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan Bahri Yılmaz, 3 yıl önce umre vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Manevi duyguları yoğunlaşan Yılmaz, yeniden umreye gitmek istedi ancak bacaklarındaki rahatsızlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Yılmaz, kutsal topraklara olan özlemini az da olsa gidermek adına beyitler yazmaya başladı. Toplamda 10 beyit yazan Yılmaz’ın isteği ise yeniden kutsal toprakları ziyaret edebilmek.

“Evde yazıyorum, boş kaldıkça sokakta ve evde okuyorum”

Yazdığı beyitleri fırsat buldukça insanlara okuduğunu söyleyen 82 yaşındaki Bahri Yılmaz, “Ben Mekke’de Beytullah’a gittiğim zaman, orada ahtım kaldı. Gece-gündüz demeden sürekli aklım oradaydı. Şimdi de bacaklarımda rahatsızlık olduğu için daha gidemiyorum. Oraya tekrar gitmeye gücüm yetmediği için bu benim içimde uhde kaldı. Ben de bu şekilde beyit yazmaya başladım. Şimdiye kadar 6 tane Beytullah’a beyit yazdım, 4 tane de Medine’ye beyit yazdım. Yazdığım beyitleri boş kaldıkça sokakta, evde söylüyorum. Allah oraya gitmeyi bana nasip etti, yeniden gitmek istiyorum ama maalesef artık bacaklarım gitmiyor” dedi.

“İnsanlara duyurmak istiyorum”

“Ben yazdığım beyitleri insanlara duyurmak istiyorum” diyen Yılmaz, “Oralara gidemeyenler ve zaman ve imkanı olup da gitmeyenler var. Onlar benim sesimi duyduklarında belki heyecan yaşayıp onlar da gider. İnsanlar dinlesinler kendileri de söylesinler aklıma geldikçe yazmaya ve söylemeye devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.