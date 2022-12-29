Umrede hayatını kaybeden Mevlüt Amca’nın son isteği gerçek oldu

Pandemi döneminde ertelediği umre ziyaretine giden ve kutsal topraklarda hayatını kaybeden 80 yaşındaki Mevlüt Bekar’ın oğlu Soner Bekar, babasının kendisine rehberlik yapan hocaya “Eğer burada ölürsem, beni göndermeyin. Peygamber efendimize komşu olmak istiyorum” dediğini ve ardından sağlık sorunu olmamasına rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.

Eskişehir’in Çifteler ilçesi Yıldızören Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Mevlüt Bekar, uzun yıllardır hayalini kurduğu umre ziyaretini gerçekleştirmek için kızıyla birlikte 15 Aralık’ta Eskişehir’den kalkan uçakla kutsal topraklara gitti. Daha önce de gitmeye niyetlendiği fakat pandemide kapanan umre ziyaretlerinden dolayı gidemediği öğrenilen Mevlüt Bekar, 27 Aralık günü vazifesini yerine getirdikten sonra kaldığı otelde hayatını kaybetti. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilen Bekar’ın ani ölümü ailesini ve yakınlarını şok etti. Dün sabah namazının ardından Kâbe’de Mevlüt Bekar için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar ile birlikte cenaze namazı kılındı. Bekar’ın cenazesi kutsal topraklarda defnedildi.

Öte yandan, 80 yaşındaki Mevlüt Bekar’ın, kendilerine rehberlik eden hocaya “Hocam ben burada kalsam olmaz mı” dediği öğrenildi. Konuşmasının devamında “Eğer burada ölürsem, beni göndermeyin. Peygamber efendimize komşu olmak istiyorum” diyen Bekar’ın dileği de yerine getirilmiş oldu.

“Peygamber efendimize komşu olmak istiyorum”

Babasının bir anda karar vererek işlemlerinin hızlı şekilde hallolduğunu, “Sanki oradan çağrılışmış gibi” diyerek anlatan Soner Bekar, üzüntüyü ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi. Babasının dileğinin yerine geldiğini ve Yıldızören Mahallesi’nde de gıyabi cenaze namazı kılarak yakınlarından helallik aldıklarını belirten Bekar, şu ifadeleri kullandı:

“Babam 15 Aralık’ta niyetlendi umre için. Sanki oradan çağrılışmış gibi ihrama Eskişehir’de girerek gitti. Orada bütün görevlerini yerine getirmiş. Oradaki görevli hocamıza hislerini belirtmiş, ‘Hocam ben burada kalsam olmaz mı?’ demiş. Hocamızda, ‘Neden olmasın siz içten isterseniz, dua ederseniz’ diye. Dün öğlen saatlerinde, tavaflarını yapıp öğle namazlarını kıldıktan sonra otele gelmişler. Orada hiçbir sağlık sıkıntısı yokken vefat etmiş. ‘Eğer burada ölürsem, beni göndermeyin. Peygamber efendimize komşu olmak istiyorum’ diye hocamıza isteğini belirtmiş. İlginç bir duygu gerçekten, üzüntü ve sevinç bir arada oluyor. Sabah cenaze namazı kılınıp oraya defnedildi. Çiftler İlçesi’ne bağlı Yıldızören köyümüzde yerinde de helallik almak için gıyabi cenaze namazı kıldık. İnşallah bizlere de nasip eder Allah. Çok güzel bir ölüm, çok güzel bir yere gidiyor.”