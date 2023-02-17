Umre için biriktirdiği 30 bin TL’sini depremzedelere bağışladı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Elif Kara, umre ziyareti için biriktirdiği 30 bin lirasını depremzedeler için bağışladı.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan Elif Kara (64), umre için biriktirdiği parasını, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Sultanhanı İlçe Müftülüğüne bağışladı. Yaşanan felakete kayıtsız kalmayan Elif Kara, deprem bölgesinde yaşananları görünce gözyaşlarını tutamadığını depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Elif Kara, "Müslüman kardeşlerim bu durumdayken Umre paramı kardeşlerime vermeyi daha uygun gördüm" diyerek biriktirdiği 30 bin lirayı Sultanhanı İlçe Müftüsü Halil Akçal’a teslim etti.

İlçe Müftüsü Halil Akça teşekkür ederek, "Allah Elif Annemizden razı olsun. Zor durumdaki depremzede kardeşlerimiz için umre parasını bağışladı. Rabbim inşallah umre sevabının kat katını Elif annemize versin İnşallah" diye konuştu.