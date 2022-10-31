Ümraniye’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Ümraniye’deki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Eyüp Ensar Turanoğlu, Kartal Atalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, aileye taziyede bulundu.

Kaza, dün sabah saat 11.30 sıralarında Ümraniye TEM otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra bariyerlere savruldu. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Turanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Eyüp Ensar Turanoğlu, Kartal Atalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Başıbüyük Mezarlığı’na götürüldü. Cenazeye katılan baba Hanefi Turanoğlu ve anne Hayriye Turanoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aileye başsağlığı diledi. Cenaze namazının kılındığı esnada Turanoğlu’nun yakınları gözyaşlarına boğuldu.