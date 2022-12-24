Ümraniye’de down sendromlu özel bireyin çalıştığı “Sükunet” kafe hizmete açıldı

Ümraniye’de down sendromlu bireyin personel olarak çalıştığı “Sükunet” kafe hizmete açıldı. Ümraniye Belediyesinin bahçesinde hizmete açılan kafede vatandaşlara yemek servisi, içecek servisi sunuluyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından belediye bahçesinde açılan "Sükunet" kafe vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Çeşitli yiyecek, içecek servisi sunulan kafenin bir özelliği ise down sendromlu bir bireyin personel olarak çalışması. Kafede çalışan down sendromlu Hayriye isimli özel birey burada sosyalleşirken bir yandan da geçimini sağlıyor. Sabah 08.00 ve akşam 23.00 saatleri arasında hizmet veren kafe Ümraniyelileri ağırlıyor.

"Burada down sendromlu bir kardeşimiz çalışıyor"

Kafenin çalışanlarından Atakan Sarıtaş, "Sükunet kafe geçen hafta hizmet vermeye başladı. Sükunet kafe Ümraniye Belediyesinin bahçesinde bulunuyor. Sükunet kafenin açılış amacı buraya gelen vatandaşlara kaliteli bir hizmet sunabilmektir. Sükunet kafemizin bir diğer özelliği de burada down sendromlu bir kardeşimiz çalışıyor. İsmi Hayriye. Hayriye burada bize garsonluk yapıyor. Gelen misafirlere servis yapıyor. Hayriye ile beraber daha kaliteli bir hizmet vermeyi planlamaktayız" şeklinde konuştu.