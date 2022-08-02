Ümraniye Çocuk Festivali başladı

Ümraniye Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde eğlenceyi çocukların ayağına getirdi. ’Ümraniye Çocuk Festivali’nde çocuklara yönelik ücretsiz gösteriler ve birçok etkinlik yer alıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesi için düzenlenen “Ümraniye Çocuk Festivali” 1 Ağustos Pazartesi günü Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde çocuklara ve ailelerine kapılarını açtı. Başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinlerini bir araya getiren etkinliklerde çocuk konserleri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, balon şov, bowling, jonglör, Hacivat Karagöz, puan vurma, illüzyon gösterileri, eğitici atölye çalışmaları, şişme oyun parkurları yer alıyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için kostümlü karakterler, palyaço, yüz boyama etkinliklerinin de yer aldığı programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Çocuklarıyla etkinliğe gelen Didem Menci, "Çocuklar çok eğleniyor. Özellikle yaz tatillerinde bu tarz etkinlikler sürekli yapılmalı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Her gün bir mahallede yapılacak olan etkinlikler, 12 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Birbirinden renkli ve eğlenceli oyun gruplarıyla konuklar, heyecanlı bir atmosfer yaşayacak.