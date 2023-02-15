Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen iki büyük depremde yaralanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. Afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yıldırım, “Yaşadığımız bu felaketi birbirimize destek olarak dayanışma ile hafifletebiliriz. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşların tedavileri, tüm yurtta olduğu gibi Ümraniye’deki çeşitli hastanelerde de tedavi ediliyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralı depremzedelerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

“Depremin izlerini silmek için canla başla çalışıyoruz”

Depremzedeleri tek tek ziyaret eden Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Bu korkunç acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim hiç kimseye böyle bir üzüntü yaşatmasın. Biz depremde zarar gören vatandaşlarımızın acısını elimizden geldiğince hafifletmek, yaralarına merhem olmak istiyoruz. Bu necip milletimiz bu yarayı da tevekkülle saracaktır. Temennimiz böyle büyük bir acının yaşanmamasıydı elbette. 10 ilimizi şiddetli bir yıkımla sarsan bu iki büyük depremin izlerini silmek için canla başla çalışıyoruz. Yaşadığımız bu felaketi birbirimize destek olarak dayanışma ile hafifletebiliriz. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın” şeklinde konuştu.