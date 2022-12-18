Uluslararası öğrenciler Rize ağzıyla mani söyledi

Rize’de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Öğrencilerden Rize’ye Maniler" isimli video çekildi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde Rize İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle birlikte “Uluslararası Öğrencilerden Rize’ye Maniler” isimli video çekildi. Kısa video çalışmasında Rize’nin doğal, tarihi güzelliklerine dikkat çekildi, çeşitli uyruklardan 36 uluslararası öğrenci de şehre özgü yöresel kıyafetleri giydi, yöresel yemeklerle poz verdi ve Rize ağzıyla mani seslendirdi. Çalışmanın ardından ortaya çıkan video renkli görüntülere sahne oldu.