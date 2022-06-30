Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali unutulmaz anlar yaşattı

Eskişehir’de ikinci günü kutlanan Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ne 29 Haziran Çarşamba günü Sivrihisar Korteji ile start verilmişti. Festivalin ikinci gününde etkinlikler, Eskişehir’de devam etti. Atatürk Anıtı’na çelenk konulması akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol eşliğinde Türkiye başta olmak üzere, ABD, Moldova, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Letonya’dan gelen dans grupları Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından 6 ülkenin dans toplulukları ülkelerinin geleneksel danslarını izleyenlere sergiledi. Oldukça renkli görüntülerin oluştuğu dans etkinliğini izleyen vatandaşların eğlendiği görüldü. İzleyenler bu anları kayda almayı ihmal etmedi. Yaklaşık 1 saat süren dans etkinliğinin ardından dans toplulukları, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Düzenlenen gösteriden sonra kortej halinde yürümeye başlayan dans toplulukları ve insanlar, Eskişehir’in işlek caddelerinden geçerek vatandaşlara deyim yerindeyse karnaval havası yaşattı. En önde müzisyenlerin çaldığı müziklerle Eskişehirliler eğlenceli anlar yaşatan Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Korteji’nin yürüyüşü, AVM önünde son buldu.