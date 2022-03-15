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Uluslararası İyilik Ödülleri programında ödül alan Gamze Özçelik kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Uluslararası İyilik Ödülleri'' programına katıldı. 6. Uluslararası İyilik Ödülü'nü almaya hak kazanan Gamze Özçelik, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Peki Gamze Özçelik kimdir? İşte biyografisi ve hakkında merak edilenler...

Haberde İnsan 15.03.2022, 20:03 15.03.2022, 20:06
Uluslararası İyilik Ödülleri programında ödül alan Gamze Özçelik kimdir?

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Özçelik 26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi fakat sadece bir defa podyumada yürüdü ve kariyerine oyunculuk alanında ilerlemek istedi. Popstar isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

Gamze Özçelik kimdir, nereli? Gamze Özçelik hayatı, biyografisi

ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI

'Seni Seviyorum' adındaki tiyatro oyununda oynayan Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle adını duyurdu. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi ancak 2011 yılında boşandı. Bu evlilikten çiftin bir oğlu oldu. Özçelik ayrıca "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik hangi dizilerde oynamıştı? - Magazin Haberleri

DİZİLERİ- FİLMLERİ

1999 Eyvah Kızım Büyüdü

2001 Cinlerle Periler

2001 Tatlı Hayat

2003 Serseri Sibel

2004 Hırsız Var!

2005 Düşler ve Gerçekler

2005 Savcının Karısı Melda

2006 Seni Seviyorum

2006 - 2009, 2011 - 2013 Arka Sokaklar

2011 Canan

2013 Fatih

2013 Böyle Bitmesin

2018 Mehmetçik Kut'ül Amare

#gamze özçelik
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