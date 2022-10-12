Ulusal Hane Ziyaretleri ile ailelerin ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerinin sunulmasına devam ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri ile uzman personeller ev ev dolaşarak ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modellerini sunmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı uzman personeller ev ev dolaşarak ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modellerini sunmaya devam ediyor. Görüşmelerde, hanelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular sorulurken; yararlanabileceği hizmetleri görebilmek için kişiden istenilen kimlik bilgileri sürecin tüm aşamasında gizli tutuluyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri, düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşların yanı sıra hizmetlere ulaşmakta zorlanan hanelere de gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, Ulusal Hane Ziyareti yapan personelleri nasıl tanıyabilir?

Personeller hane ziyaretlerini gerçekleştirirken; Bakanlığın logosunun yer aldığı kurum kimliği ve yaka kartlarını yanlarında bulundururken; logonun yer aldığı, uygun renk ve standartlarda mont veya yelek giyiyor.

Görevliler, çalıştıkları Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) iletişim bilgilerinin bulunduğu kartvizitlerle bilgilendirici el broşürlerini beraberinde taşıyor. Bu kartvizitleri hanede görüştükleri kişi ile paylaşarak kendisi ile ilgili bilgilerin güvenliğinin teyidini sağlıyor. Ayrıca, ziyaret sırasında personeller, kurum bilgilerinin ve logosunun yer aldığı giydirilmiş ulaşım araçlarını kullanıyor.

Ziyaretlerde görevli personeller görüştükleri hane sahiplerine ne sorar?

Görüşmeler yaklaşık 30 dakika sürüyor. Görüşmede, hanelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular soruluyor. Sorular, sosyal yardım ihtiyaçları, aile danışmanlık veya eğitim ihtiyaçları, engelli veya yaşlı bireylere yönelik ihtiyaçlar, çocuk, kadın, şehit yakını, gazi hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar gibi başlıklarda toplanıyor. Bu sorular vesilesiyle hanenin tüm ihtiyaçları tespit ediliyor, herhangi bir ihtiyacı yoksa ihtiyaç halinde destek alabileceği kamu kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi veriliyor.

Yapılan görüşmede kişiyi bilişim sistemine eşleştirmek, aldığı hizmetleri ve yapılan yönlendirmeleri takip etmek, Bakanlığın sunduğu hizmetler arasında yararlanabileceği tüm hizmetleri görebilmek ve Aile Bilgi Sistemine dahil etmek için kimlik bilgisi soruluyor. Bakanlığın hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar var ise hanede gerekli başvuru alınıyor. İstenilen bu bilgiler sürecin tüm aşamasında gizli tutuluyor. Ayrıca, vatandaşlar soruları cevaplamaya zorunlu tutulmuyor.

Program kapsamında yapılan görüşmelerin güvenliği nasıl sağlanır?

Ulusal Hane Ziyaretleri, SHM’lerde görevli meslek personeli, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelleri aracılığı ile yapılıyor. Bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması kapsamında kamunun sorumluluğunda güvenli bir biçimde saklanıyor.

Yapılan tüm ziyaretlerin kayıtları, bilişim sistemi üzerinden izlenebiliyor ve doğruluğu teyit edilebiliyor. Hangi adrese gidildiği, hangi kurumlara yönlendirmeler yapıldığı, hanede ne tür sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçları olduğunun kayıtları sistem üzerinden takip edilebiliyor.