Uludağ’ın eteklerinde dondurucu soğukta kar banyosu yaptılar

Bursa’da iki arkadaş dondurucu soğukta kar yağışını fırsata çevirdi. Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alanda kar banyosu yapan iki kafadar soğuğa meydan okudu.

Bursa’da yoğun kar kimileri için de eğlence oldu. Uludağ’ın eteklerinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ormanlık alanda iki kafadar eğlenceyi zirveye taşıdı.

Hava sıcaklığının -5 dereceleri kadar gördüğü Zeyniler’de iki arkadaş bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar. İki kafadar yarı çıplak şekilde kara gömüldüler, zaman zamanda karda koşarak kara atladılar.