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Uludağ’da kayak yapacaklar dikkat

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da belgesi olmayan kayak öğreticileri için uyarı geldi. Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, belgesi olmayan kişilerden ders alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Haberde İnsan 13.01.2022, 10:05
Uludağ’da kayak yapacaklar dikkat

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da belgesi olmayan kayak öğreticileri için uyarı geldi. Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, belgesi olmayan kişilerden ders alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’de 400’den fazla üyesi ile kış turizmine hizmet veren Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği, Uludağ’da her geçen yıl korsan kayak öğreticilerinin sayısının artmasına tepki gösterdi. Belgesi olmayan ve başka meslekler icra eden ama Uludağ’da kayak öğretmeni gibi korsan ders veren kişilerin olduğunu söyleyen Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, “Biz Türkiye’de 400 tane üyesi olan, merkezi Bursa olmakla beraber Kayseri Erciyes, Kars Sarıkamış, Bolu, Kartalkaya gibi kış turizmine hizmet etmekteyiz. Bizler doktor, zabıta ya da subaylık yapamayız, bizim mesleğimiz de böyle bir durum. Belgesi olmayanlar korsan kayak öğreticiliği yapıyor. Bunlardan ders alan kişiler sakatlık gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Böyle bir konu olduğunda insanların sağlığını geriye getiremediğiniz gibi yanlış eğitimle doğabilecek sonuçlar herkes gibi bizim için de üzücü olabiliyor. Kendi ülkemizde biz böyle bir sorumluluk taşıyoruz. Bizim yönetmeliğimiz var. Bu yönetmenlik çerçevesi içindeki talimatnameye göre hareket ediyoruz. Doğru neyse biz onu yapıyoruz. Bu konunun üzerine sadece kayak öğretmenleri olarak gidemiyorsunuz. Tedbirler alınması gerekiyor” dedi.

“Devlete karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz”

“Biz eğitmenler olarak çoğu arkadaşımız esnaflık yapıyor. Aynı zamanda da öğretmen. Bunların hepsi vergi mükellefi” diyen Usta, “Nasıl bir kayak odası ya da otelde ya da okulda öğretmenler derse çıkıyorsa, bizim arkadaşlarımız da öyleler. Esnaf neyse dağdaki kayak öğretmeni de odur. Ders departmanlarımız var bizim. Ders ücretini ödeyen vatandaşlarımıza burada hizmet veriyoruz. Devlete karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İşletmelerin, yerel yöneticiler, biz, sivil toplum örgütlerinin kısacası her kesimin bu konuda doğru yönlendirmeler yapması gerekiyor. Burada denetim anlamında bir uygulama yapılırsa doğru noktaya varırız. Aynı zamanda insanların ekmeği ile de oynanmış oluyor. Bizim uygulamamız dünyanın her yerinde böyledir. Bizde işi bozulan geliyor dağda herhangi bir işletmede çalışan ‘Kayak eğitmeniyim’ diyor. Dernek olarak burada yalnız kalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimizin yüzde 90’ı eski milli sporcu”

Derneğe bağlı öğretmenlerin yüzde 90’ının eski milli kayakçılar olduğunu belirten Usta, “Bizim kaderimizde kayak vardı. Biz sporu seçtiğimizde kar vardı, kayakçı olduk. Hepimiz milli forma giyerek ülkemizi yurt dışında temsil

ettik. Bir süre geçtikten sonra noktaladık ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi işbirliği çerçevesinde Türkiye Kayak Federasyonu nezdinde kurslar açılıyor. Bunlar her sezon açılıyor ve kademe kademe antrenörlükler tamamlandıktan sonra kayak öğretmenliği belgesi alınıyor” ifadelerini kullandı.

“2 saate kayak öğretiyoruz”

Yahya Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 2 saatte kayak öğretiyoruz ve bu konuda iddialıyız. İşimizi severek yapıyoruz. Avrupa’da bu eğitimlerin bu fiyatlarla bu kadar kısa sürede yapılması gerçekten zor. Orada 8 saatte verilen eğitimi biz 2 saatte veriyoruz. Biz şöyle düşünüyoruz; İstanbul’dan bir misafir geldiğinde vatandaş bir iki gün sonra işine dönecek. Biz ona kayak sevdirmek için doğru ve bilinçli eğitimi hızlı şekilde veriyoruz. Biz fiyatlarımızı da uygun tuttuk. Bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Misafirler öğretmen olmayan kişilerden ders almamalıdırlar. Hatta belgelerini sormaları gerekiyor. Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği’ne başvuru yaparsalar daha iyi eğitim almış olurlar. Biz Dünya Kayak Öğretmenleri Birliği’ne de üye bir derneğiz. Bizim öğretmenlerimiz Avrupa’da eğitim verebilirken, Avrupa’daki hocalarımız da burada eğitimler yapabiliyor” dedi.

Uludağ’da 1980’lerde sezon kasım ayında açılırken, şimdi aralık ortasında açıldığını vurgulayan Usta, şu an için Uludağ’da kayak yapmak için yeterli kar olduğunun altını çizdi.

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