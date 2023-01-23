Uludağ’da karların üzerinde yoga yaparak ısınıyorlar

Uludağ’da bir işletmenin başlattığı karların üzerinde yoga ilgi gördü. Katılanlar tişörtlerle soğuk havada 30 dakika yoga yaparak ısınıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yeni bir aktivite başlatıldı. Bir işletmenin başlattığı karların üzerinde açık havada yoga hareketleri büyük ilgi gördü. Uzman bir eğitmen tarafından işletmenin müşterilerine ve isteyen herkesin katılımına açık olan etkinlik soğuk havaya rağmen dikkat çekiyor. Karların üzerindeki yoga derslerine soğuk havaya rağmen tişörtlerle katılan turistler bu şekilde soğuğa karşı adaptasyon sağlıyor. Karların üzerinde yoga eğitimlerine ilgi her geçen gün daha da artıyor.

Uludağ’da bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden İşletmeci Ömer Faruk Kamburoğlu, "Karların üzerinde her hafta sonu müşterilerimize yoga yaptırıyoruz. Bu spor yurt dışında ısınma amaçlı kullanılıyor. Snowboard ve kayak sporu ısınmadan yapılmaması gereken bir spor dalı. Biz de bunu düşünerek karların üzerine matlarımızı atıp misafirlerimize ve Uludağ’dan katılmak isteyen herkese yoga yaptırıyoruz. Burada amaç soğuk havaya uyum sağlamak. Karların üzerinde yoga 30 dakika sürüyor. Herkesin çok hoşuna gidiyor, katılım gayet iyi" dedi.