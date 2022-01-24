Uludağ yolunda görsel şölen

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a çıkan sürücüler muhteşem kar manzaralarını izleyerek zirveye çıkıyor.

Uludağ yolunda bulunan çam ağaçları karla kaplandı. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte yolda ilerleyen sürücüler keyfine doyum olmayan kar manzaraları eşliğinde yolculuk ediyor. Ortaya çıkan muhteşem kar manzaraları gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Sürücüler bu manzarayı doyasıya izlemek için manzaranın keyfini çıkartarak yavaş yavaş yolculuk ediyor.