Uludağ Üniversitesi’nde tay satışı devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda üretilen bir safkan İngiliz tayının daha satışı yapıldı. Üniversite tarihinde ikinci kez ihale ile satışı yapılan taydan 80 bin 500 lira gelir elde edildi.

BUÜ Döner Sermaye İşletmesi Mennan Pasinli Atçılık MYO mülkiyetine kayıtlı safkan erkek İngiliz tayı, koşu tayı olarak ihale ile 15 Nisan’da satışa çıkarıldı. Gerçekleşen ihalede 80 bin 500 lira fiyat veren Onur Yıldırım atın yeni sahibi oldu.

Yarış pistlerinde BUÜ rüzgarı esecek

Tayın soyağacı hakkında bilgi veren Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül; “Okulumuz mülkiyetine kayıtlı kısrağımız Laguna Sunrise’ın 2020 yılı aşımı aygır Graystorm ile yapılmıştı. Sağlıklı bir gebelik süreci ardından kısrağımız Laguna Sunrise, 21 Şubat 2021’de ideal konformasyona sahip ve babası Graystorm isimli aygırın yapısal özelliklerine referans veren erkek bir tay dünyaya getirmişti. Doğumundan bu yana Okulumuz öğretim elemanları, öğrencileri ve çiftlik personeli tarafında özenle yetiştirilen safkan İngiliz erkek koşu tayı gerçekleştirilen ihale sonucu yeni sahibine kavuştu. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Doç. Dr. Gülşen Goncagül, yetiştiricilik pirimi ve at satışları yoluyla Üniversitenin sürdürülebilir atçılık faaliyetlerini gerçekleştirebileceğini belirterek, yarış sahalarında yetiştiriciliğini yaptıkları tayların koşmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Tüm kurumlara örnek olsun

Özenle yetiştirilmiş taydan büyük başarılar beklediğini söyleyen Onur Yıldırım ise; “Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu’nda yetiştirilen bu taya sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Üniversitede yürütülen yetiştiricilik faaliyetlerinin diğer kurumlara da örnek teşkil etmesi gerekiyor. Gayretli çalışmalarından dolayı Okul Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül’e ve profesyonel eğitim kadrosuna sahip atçılık meslek yüksekokulunun değerli akademik kadrosuna çok teşekkür ediyorum” dedi.

Onur Yıldırım, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’dan tayın isim babalığını üstlenmesini istedi. Rektör Kılavuz da Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilerine ulaştırılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi ile bütünleşen ULUGÜL, ULUGÜÇ ve ULUTAY isimlerini önerdi. Kılavuz, atçılık sektörüne hayırlı olması temennisinde bulundu.