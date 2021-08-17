Ülkelerine dönen Azerbaycanlı itfaiyecilere Sürmene’den bıçak hediyesi

Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gelen ve ülkelerine dönüş yolunda Trabzon’un Sürmene ilçesinde durdurulan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyecilere, yöreye has Sürmene bıçağı hediye edildi.

Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınları ile mücadele için geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan yangın bölgesine gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeciler, yangınların söndürülmesinin ardından görevlerini tamamlayarak Azerbaycan’a dönüşe başladı. Dönüş yolunda Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinin ardından Sürmene ilçesinde de durdurulan kafileye yöreye has Sürmene bıçağı hediye edildi.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe geçişinde konvoydaki Azerbaycanlı komutanın aracını durdurarak ilçelerinin ünlü Sürmene bıçağından hediye ederek Türkiye’ye kötü günlerinde destek oldukları için teşekkür etti.

Kafile ardından Rize’yi geçerek Sarp Sınır Kapısı’na doğru yol aldı.