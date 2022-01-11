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Ülkelerindeki olayları endişeyle takip ediyorlar

Eskişehir’de üniversite eğitimleri süren Kazakistanlı öğrenciler, kilometrelerce uzaktaki ülkelerinde yaşanan olaylar karşısında endişeli olduklarını belirterek en kısa sürede her şeyin yoluna girmesini diledi.

Haberde İnsan 11.01.2022, 10:42
Ülkelerindeki olayları endişeyle takip ediyorlar

Eskişehir’de üniversite eğitimleri süren Kazakistanlı öğrenciler, kilometrelerce uzaktaki ülkelerinde yaşanan olaylar karşısında endişeli olduklarını belirterek en kısa sürede her şeyin yoluna girmesini diledi.

Kazakistan, 2 Ocak’tan beri birçok olaya ev sahipliği yapıyor. İlk olarak gaz fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı protestoların başladığı ülke, olayların politik hale gelmesiyle daha da karıştı. Eskişehir’de üniversite okuyan Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinde gerçekleşen olaylarla alakalı sürekli olarak sosyal medyadaki gelişmeleri takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan internet kesintisi nedeniyle ailelerine ulaşamayan, ancak sorunun çözülmesiyle belli saatlerde iletişim kurabilen öğrenciler, ülkelerindeki olayların bir an önce sona ermesini istiyor.

“Yabancı bir ülkede olduğum için ailemle konuşamadım”

Anadolu Üniversitesi’nde Maliye bölümünde eğitim gören 17 yaşındaki Aibolat Nurmukanov, memleketi Kazakistan’da yaşanan olaylar hakkında konuştu. Protestoların başlarda barışçıl olduğunu, ancak daha sonraları politik ve zararlı hale geldiğini söyleyen Nurmukanov, “Bu protestocular ilk kez Kazakistan’ın Batı Bölgesinde çıktı. Doğalgazın 120 tengeden 50 tengeye azalmasını istedi. Sonra bu protesto tüm Kazakistan’a yayıldı. Ailemle konuşmak çok zor oldu. Kazakistan’da internet olmadı ve yabancı bir ülkede olduğum için ailemle konuşamadım. Ama bugün konuştuk, orada hepsi iyi gidiyor diyor. Benim yaşadığım şehirde iyi gidiyor, ama şimdi Almatı şehrinde kötü. Şimdi yine iyi ama iki, üç gün önce bu barışçıl protestocular soygunlar yaptı ve küçük ve orta ölçekli işletmelere zarar verdi. Başta doğalgazdı, ama sonra protestocular cumhurbaşkanının istifa etmesini istedi ve olay politik olarak gitti. Barışçıl protestoların olmasını isterdim, ama bir soygun ve bir şeylere zarar verilmesini istemezdim” ifadelerini kullandı.

“İnşallah kısa zamanda bu anlaşmazlıklar ve olumsuzluklar çözülür”

Turizm üzerine yüksek lisans yapan 25 yaşındaki Aigerim Abylgazy ise, başlarda ailelerine ulaşamadıklarını, şimdi ise belli saatlerde internet üzerinden konuşabildiklerini anlattı. Ülkesi için iyi dileklerde bulunan Abylgazy, şöyle konuştu:

“Uzakta olmak ve böyle dışarıdan seyretmek daha da zor oluyor. Tabii ki çok üzücü durumlar oluyor, çok masum insanlar hayatlarını kaybetti. Bizim için çok üzücü. Ailemle son 5 gündür konuşamıyordum, ama bugün internet verdiler, konuşabildim, iyiler çok şükür. Çok merak ediyordum, açıkçası çok kötü videolar izliyorduk. Bizim şehirde çok olaylar yok ama yine de çok zordu. Haberleri sosyal medyadan takip ediyorum. İnşallah kısa zamanda bu anlaşmazlıklar ve olumsuzluklar çözülür, her şey yoluna girer diye düşünüyorum inşallah.”

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