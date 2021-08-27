Ulaşıma yakın takip

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa’da yürütülen ulaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Milletvekili Esgin, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Başkanı Murat Hallaçoğlu ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kavşak, yol yapım ve genişletme çalışmalarının sürdüğü mahalleleri gezdi.

Bursa’nın en büyük yüzölçümüne sahip bölgesi olan Mustafakemalpaşa’da yaklaşık 1400 kilometrelik yol ağının bulunduğunu söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 110 kırsal mahalle olmak üzere toplam 131 mahalleye hizmet verdiklerini dile getirdi.

Esgin, bu yıl içinde birçok mahallede yol yapım çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik Yalıntaş’taki kavşak düzenlemesinin ise en iyi şekilde planlandığını kaydetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin; “Bu yıl Doğanalan-Ayva, Çaltılıbük-Şehriman, eski Bursa yolunda Taşpınar-Dorak-Onaç-Akçapınar ve Alpagut-Devecikonağı yollarında genişletme çalışmalarında sona geldik. Çeltikçi-Durumtay-Yumurcaklı-Ocaklı-Güllüce-Koşuboğazı bölgesinde ise 12 kilometrelik yolumuzu tamamladık. Keltaş-İlyasçılar-Kapaklıoluk-Güller-Kabulbaba güzergâhında da 15 kilometrelik yolumuzda genişletme çalışmalarını tamamladık. Bu bölgedeki yolun bir ay içinde kaplamasını da yaparak hizmete açmak için yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi.

Yalıntaş’ı Küçük Sanayi Sitesi’ne bağlayan Alparslan Türkeş Caddesi’nde de incelemeler yapan Esgin, özellikle yüksek tonajlı araçların geçtiği güzergâhta trafik güvenliğinin sağlanacağını söyledi.

Mustafa Esgin, “Son derece önemli bir kavşağı daha bağlantı yollarıyla birlikte hayata geçiriyoruz. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Mustafakemalpaşa Belediyemiz, BUSKİ ve UEDAŞ koordinasyonunda planlamamızı yaparak hızlı bir çalışmaya başladık. Çalışmaları yerinde değerlendirdik. En kısa sürede kavşağı ulaşıma açmak en büyük hedefimiz” dedi.